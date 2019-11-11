Футбол

NewInformNewInformСарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»

Журналисты считают, что между Сарри и Роналду назрел основательный конфликт. Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил нападающего Криштиану Роналду на 55-й минуте второго тайма в игре с «Миланом». Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
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Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку

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Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
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Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
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Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

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