Футбол
NewInformСарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»
Журналисты считают, что между Сарри и Роналду назрел основательный конфликт. Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил нападающего Криштиану Роналду на 55-й минуте второго тайма в игре с «Миланом». Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
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Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила
Бомбардир.ру11 ноября в 12:45
«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»
Sports.ru11 ноября в 11:46
Роналду впервые прокомментировал победу над «Миланом». Его заменили в этом матче
Спорт-Экспресс11 ноября в 06:35
Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку
Sport.ru10 ноября в 16:59
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