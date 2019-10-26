Футбол
Евро-футбол.руСарри рассказал о состоянии Игуаина
Марко Кальдерони
|13′
Лука Россеттини
|18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
|46′
|50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
|56′
|58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
|58′
|67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
|72′
|72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
|75′
|79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
|87′
|28%
|Владение мячом
|72%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|10
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|14
|10
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лечче
Расстановка 4‑3‑1‑2
21
Габриэл
29
Рисполи
13
Россеттини
5
Лучиони
27
Кальдерони
23
Табанелли
77
Тачсидис
4
Петриччоне
8
Манкозу
30
Эль-Бабакар
9
Лападула
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
25
Рабьо
6
Хедира
33
Бернардески
30
Бентанкур
10
Дибала
21
Игуаин
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии нападающего Гонсало Игуаина. В конце матча против «Лечче» Игуаин повредил голову. После финального свистка появилась информация о том, что аргентинский футболист отправился в больницу для проведения обследования.
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Сарри рассказал о состоянии Игуаина, госпитализированного после матча с «Лечче»
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