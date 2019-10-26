Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСарри рассказал о состоянии Игуаина

Лечче — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «виа дель Маре»
Марко Кальдерони
13′
Лука Россеттини
18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
46′
50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
56′
58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
58′
67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
72′
72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
75′
79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
87′
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии нападающего Гонсало Игуаина. В конце матча против «Лечче» Игуаин повредил голову. После финального свистка появилась информация о том, что аргентинский футболист отправился в больницу для проведения обследования.
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Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

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