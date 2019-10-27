Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина

Лечче — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «виа дель Маре»
Марко Кальдерони
13′
Лука Россеттини
18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
46′
50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
56′
58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
58′
67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
72′
72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
75′
79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
87′
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец попал в больницу после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:1). Игуаин получил сильный удар в голову во время столкновения с вратарем соперника Габриэлом. Инцидент произошел в конце игры.
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