Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец попал в больницу после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:1). Игуаин получил сильный удар в голову во время столкновения с вратарем соперника Габриэлом. Инцидент произошел в конце игры.

Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина

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