Главный тренер итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему не стал менять Криштиану Роналду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (1:0).

Сарри рассказал, почему не заменил Роналду

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