Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportСарри рассказал, почему не заменил Роналду

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
52′
Сауль Ньигес
54′
Витоло
Жоау Феликс
58′
Эктор Эррера
60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
63′
64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
86′
Главный тренер итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему не стал менять Криштиану Роналду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (1:0).
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