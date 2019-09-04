Футбол
Soccer.ruСарри вернется к работе после перерыва на матчи сборных
Сообщается, что итальянец уже вылечился от пневмонии и ее последствий и даже провел часть тренировки «Юве».
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Стало известно, когда лечащийся от пневмонии Сарри вернется к работе в «Ювентусе»
Газета.Ruвчера в 17:21
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Технологии
В сеть попала база данных пользователей Facebook
В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru вчера в 08:55
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Политика
Премьер Малайзии сообщил, что был бы рад визиту Путина
Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.
RT на русском вчера в 22:14
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика
В Киеве рассказали о страхах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия вчера в 20:49
Футбол
Зобнин озвучил имя своей новорожденной дочери
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, как назвал свою дочь.
Газета.Ru вчера в 10:20
Политика
Герман Греф на ВЭФ рассказал, что ненавидит экзамены и школу
На пленарной сессии "Сбербанка" Герман Греф заявил, что считает своей личной целью - "убить экзамены" (цитата по РИА "Новости").
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости вчера в 15:06
Футбол
Инфантино предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
«Инфантино предлагает сделать здесь футбольную школу», – цитирует Путина «Р-Спорт».
Sports.ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Экономика
Евтушенков подтвердил возможную продажу РТИ «Алмаз-Антею»
Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.
Интерфакс вчера в 21:18
Общество
Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке
В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.
РЕН ТВ вчера в 17:47
Происшествия
Водитель BMW сбил насмерть двух подростков во Владимирской области
Двое детей умерли в результате наезда автомобиля BMW-320 в поселке Мелехово Владимирской области.
ТАСС вчера в 14:51
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Путешествия
Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском вчера в 21:13
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00