Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой, сообщает Tuttosport. В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа.

Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после курса лечения от пневмонии

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