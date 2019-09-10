Футбол
ЧемпионатСарри вернулся к работе с «Ювентусом» после курса лечения от пневмонии
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернулся к работе с командой, сообщает Tuttosport. В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
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Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
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Коллекция яиц «Фаберже» Элтона Джона превышает Кремлевскую
Известно, что Элтон Джон потратил целое состояние на коллекцию, но нет точной информации о том, какие яйца «Фаберже» входят в его личную коллекцию.
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Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
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Армия и оружие
В России создадут двигатель нового поколения
В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
Комсомольская правда вчера в 04:51
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Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах.
Lenta.ru 11:36
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Происшествия
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Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Гаджеты
В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV
В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
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Шоу-бизнес
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Политика Сегодня 13:23
Общество
Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
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Особенности Google Pixel 4 раскрыли из-за утечки рекламного видео
Недавно в Сеть попало рекламное видео, раскрывающее особенности смартфонов Pixel 4 от Google.
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Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
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Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
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Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
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Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий
Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
Индикатор 07:04
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Названы нации Европы, недовольные санкциями против России
Социологический центр YouGov провел расследование для организации «Европейский совет по международным отношениям» опрос на предмет отношения в различных странах Европы к санкциям против России.
Московский Комсомолец 13:00