Как сообщает Tuttosport, менеджер туринского «Ювентуса» Маурисио Сарри прошел курс лечения от пневмонии. Итальянец вернулся к своим основным обязанностям в клубе. Сарри проходил лечение на протяжении трех недель.

Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после выздоровления от пневмонии

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