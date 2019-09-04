Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее у 60-летнего специалиста была диагностирована пневмония.

Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

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