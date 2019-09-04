Футбол

ЧемпионатЧемпионатСарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее у 60-летнего специалиста была диагностирована пневмония.
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Сарри вернется на скамейку «Юве» после перерыва на матчи сборных

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Стало известно, когда лечащийся от пневмонии Сарри вернется к работе в «Ювентусе»

Газета.Ruвчера в 17:21

Сарри вернулся в «Ювентус» после курса восстановления от пневмонии

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Сарри вернется к работе после перерыва на матчи сборных

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Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

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Сарри вернется на тренерскую скамейку «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной». У тренера диагностировали пневмонию

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Сарри частично вернулся к работе

Евро-футбол.рувчера в 13:51
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Впервые для указанной комплектации применили системы синхронизации со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto.
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«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.
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Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

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ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
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До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

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Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

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Газета.Ru вчера в 20:02
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Мнение: «Пусть Собчак едет в Крым и там агитирует за возврат Украине»

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Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

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Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
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Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США

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Армия ДНР уничтожила дрон ВСУ, готовый взорвать сотрудников ОБСЕ

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На сегодняшний день BMW M2 Competition является очень интересным предложением на автомобильном рынке, модель по-прежнему имеет в своем арсенале традиционный ДВС.
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Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
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