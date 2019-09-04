Футбол
ЧемпионатСарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее у 60-летнего специалиста была диагностирована пневмония.
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Стало известно, когда лечащийся от пневмонии Сарри вернется к работе в «Ювентусе»
Газета.Ruвчера в 17:21
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На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий
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Синдзо Абэ, слова которого приводит агентство Киодо, сообщил журналистам, что хотел бы провести встречу с президентом России, чтобы перевести переговоры по мирному договору на новый уровень.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
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Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
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Происшествия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20
По меньшей мере 20 человек погибли, а 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в городе Батала на севере Индии.
Известия вчера в 10:18
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Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
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Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
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РИА Новости вчера в 18:57
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Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
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Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
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Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
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Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
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Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
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Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
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Car.ru вчера в 22:26
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REGNUM вчера в 06:21
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Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27