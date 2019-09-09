Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport. Сарри хочет, чтобы Роналду забил минимум 40 голов в этой кампании.

Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон

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