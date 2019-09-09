Футбол
Sport24.ruСарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport. Сарри хочет, чтобы Роналду забил минимум 40 голов в этой кампании.
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Экономика
Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Народные новости 07 сентября в 10:14
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
США могут ввести санкции против Турции из-за покупки С-400
Парламентская газета 10:37
Армия и оружие
Новый истребитель получит «полтора двигателя»
Проведённые специалистами оценки показывают, что концепция такой силовой установки, названной «полтора двигателя», предполагает изменение степени двухконтурности в зависимости от режима полёта истребителя.
Популярная механика 05:25
Политика
В Кремле прокомментировали результаты выборов
Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Кино
Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета
Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.
Газета.Ru 04:17
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Происшествия
В Нижнем Тагиле судят троих полицейских за пытки
Новые Известия 11:56
Футбол
«Вулверхэмптон» хочет купить Кессье в январе
«Вулверхэмптон» пытался купить хавбека перед закрытием летнего трансферного окна, но клубы не сумели согласовать условия трансфера.
Чемпионат 13:20
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Футбол
Дзюба признался, что зимой мог перейти из «Зенита» в «Эвертон»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба признался, что зимой мог перейти в английский «Эвертон».
RT на русском 13:31
Культура
Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Футбол
30 лет назад в советском спорте появилась первая клубная пресс-служба
Ровно 30 лет назад, 9 сентября 1989 года, во владикавказском футбольном клубе «Спартак», который тренировал Валерий Газзаев, появилась первая в советском спорте пресс-служба.
Sport24.ru 08:49
Здоровье
Московский областной перинатальный центр признали лучшим в России
Московскому областному перинатальному центру в Балашихе досталось звание лучшего в стране по итогам национальной премии «Репродуктивное завтра России», сообщили в областном Минздраве.
Подмосковье Сегодня 08:48
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Пятый сет Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 6:4. Таким образом, Рафаэль Надаль в 19-ый раз стал победителем турнира US Open.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Технологии
Разработчик беспилотного аэротакси привлек €50 млн инвестиций
Немецкий стартап Volocopter (ранее E-volo), занимающийся разработкой беспилотного аэротакси, привлёк €50 млн от холдинговой компании Volvo и Geely, сообщила компания.
Rambler News Service 10:32
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автоновости дня 08:13
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37