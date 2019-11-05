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ЧемпионатЧемпионатСарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно

Локомотив — Ювентус
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. И завтра жду именно такой игры.
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