Лига чемпионов
ЧемпионатСарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно
Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. И завтра жду именно такой игры.
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Нас ждет сложный матч с "Локомотивом"
Комсомольская правда14:00
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:14, Вашингтон
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