Футбол

Ставка TVСтавка TVСассуоло - Интер: прогноз Ильи Веприков 20 октября 2019

Сассуоло — Интер
3 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Доменико Берарди
16′
Педро Обианг
24′
Алфред Данкан
34′
38′
Ромелу Лукаку
Франческо Маньянелли
40′
42′
Стефан де Врей
45′
Ромелу Лукаку
Педро Обианг
Джереми Бога
52′
Хамед Траоре
Филип Джуричич
66′
71′
Лаутаро Хавьер Мартинес
72′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
73′
Антонио Кандрева
Валентино Лазаро
Филип Джуричич
74′
Мерт Мюльдюр
75′
76′
Валентино Лазаро
Мерт Мюльдюр
Джереми Толян
77′
Джереми Бога
81′
90′
Ромелу Лукаку
Матиас Весино
90′+2′
Алессандро Бастони
1 фото
Чемпионат Италии .Серия А.Сассуоло на своём стадионе принимает Интер. На мой взгляд фаворит в этой паре команд очевиден и это естественно Миланский Интер.
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«Сассуоло» — «Интер». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Италии 20 октября 2019 года

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