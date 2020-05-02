«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок. Занятия начнутся в понедельник, 4 мая, и будут проходить в соответствии с правилами социального дистанцирования. На трех полях разрешено присутствие не более шести спортсменов в час – по одному на каждую половину поля.

«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок

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