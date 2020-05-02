Коронавирус
Sports.ru«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок
«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок. Занятия начнутся в понедельник, 4 мая, и будут проходить в соответствии с правилами социального дистанцирования. На трех полях разрешено присутствие не более шести спортсменов в час – по одному на каждую половину поля.
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Общество
Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве
За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 15:24
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
Общество
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Наука
Темную материю ищут с помощью самого холодного материала во Вселенной
Астрофизики Института Фотонных наук используют самый холодный материал во Вселенной для поиска темной материи.
Экология Регионов 12:50
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Здоровье
Особенности бессимптомного течения коронавируса названы
Особенности бессимптомного течения китайского коронавируса названы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:39
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Гаджеты
Представлен среднебюджетный смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite
В прошлом году Xiaomi стала первой компанией, которая представила смартфон с камерой на 108 Мп и запустила новый круг гонки мегапикселей.
Ридус 30 апреля в 12:05
Кино
Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал
Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ 01:29