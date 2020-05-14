Энергетика
NewInformСатановский рассказал об «экономическом обломе» Саудовской Аравии
Российский политолог Евгений Сатановский рассказал об экономической ситуации в Саудовской Аравии на фоне снижения цен на нефть и развития пандемии коронавирусной инфекции.
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Стал известен первый проигравший из-за снижения цен на нефть. И это не Россия
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Европейские эксперты о проблемах Саудовской Аравии: Сама направила цены на нефть в финансовую яму
Военное обозрениевчера в 07:12
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В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
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Коронавирус в Ростовской области стал менее заразным
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе брифинга заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась.
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"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
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Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
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Газета.Ru 12 мая в 19:13
Авто
Появились первые фотографии обновленного Ford Focus
Первые фотографии обновленного Focus в кузове «универсал» опубликовал сертификационный орган КНР.
Автоновости дня 12:48
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Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
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Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
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Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
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Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
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Общество
Москвичи смогут отказаться от тестирования на антитела к коронавирусу
Москвичи смогут отказаться от массового тестирования на антитела к коронавирусу, которое начнется 15 мая, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 10:24
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Врач заявил о «работающей на пределе» системе здравоохранения Британии
Система здравоохранения Великобритании давно работает на пределе.
RT на русском 14:19
Здоровье
Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки
По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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В Черногории задержан епископ СПЦ
Общественное телевидение России 07:44
Шоу-бизнес
Собчак показала поедающего кору деревьев Богомолова
Собчак опубликовала на своей странице в Instagram небольшое видео. Богомолов в весеннем лесу изображал жука-короеда.
ФАН 14:58
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Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
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МИР 24 вчера в 09:13
Общество
Эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии
Специалист в области экологии Дэвид Лапола в интервью журналу Agence France-Presse предупредил человечество о возможном возникновении новой пандемии.
Территория новостей 11:25
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Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07
Происшествия
Торговый центр загорелся в Ленобласти
В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
Газета.Ru 14:50
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Футбол
Пьянич может отправиться в «Челси»
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в АПЛ, пишет Sky Sports Italia.Наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри хочет заполучить хабека "синих" Жоржиньо.
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