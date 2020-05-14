Энергетика

NewInformNewInformСатановский рассказал об «экономическом обломе» Саудовской Аравии

Российский политолог Евгений Сатановский рассказал об экономической ситуации в Саудовской Аравии на фоне снижения цен на нефть и развития пандемии коронавирусной инфекции.
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Число жертв коронавируса в мире приближается к 300 тысячам

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Первые фотографии обновленного Focus в кузове «универсал» опубликовал сертификационный орган КНР.
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Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
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Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки

По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Суд пересмотрит дело Кокорина и Мамаева

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Эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии

Специалист в области экологии Дэвид Лапола в интервью журналу Agence France-Presse предупредил человечество о возможном возникновении новой пандемии.
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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