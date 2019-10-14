Экономика
РБКSaudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию
Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF.
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Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис» вместе с РФПИ
Интерфаксвчера в 10:21
Россия и Саудовская Аравия создадут компанию по лизингу самолетов в РФ
Rambler News Serviceвчера в 10:46
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Назван размер пенсии Бориса Моисеева
News.ru вчера в 19:48
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
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У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски
В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.
Европейско-Азиатские новости 00:19
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру вчера в 11:47
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Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 13 октября в 09:54
Армия и оружие
Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Газета.Ru вчера в 20:00
Политика
Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Вести.Ru вчера в 21:22
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
RT на русском 00:14
Экономика
Губернатор и депутаты алтайского Заксобрания обсудили бюджет региона
Депутаты АКЗС рассмотрели законопроект бюджета на 2020 год и запланировали расходы на 2021 и 2022 года.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:13
Футбол
Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной
Одолеть противника сборная смогла с разгромным счетом 5:0. Теперь команда гарантировала себе выход на чемпионат, хотя до конца цикла еще два тура.
Gazeta.SPb вчера в 19:08
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ вчера в 13:29
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Экономика
Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле могут признать банкротом
Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ.
АН Между строк вчера в 07:52
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Здоровье
Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше прошлогоднего
Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в 2018 -ом.
Комсомольская правда вчера в 04:45
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru вчера в 08:32
Футбол
Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско новым главным тренером команды.
RT на русском вчера в 16:30
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40