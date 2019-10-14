Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF.

Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию

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