Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаSaudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
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Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
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Общество

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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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Тренер Евгений Плющенко сообщил в интервью РИА Новости, что официально переход двукратной чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Александры Трусовой в его академию должен быть оформлен 15 мая.
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