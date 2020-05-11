Энергетика
Российская газетаSaudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
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Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи
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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
Московский Комсомолецвчера в 08:35
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Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
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Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
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Джиган и Оксана Самойлова проводят время в одной кровати Поклонники уверены, что Джиган и Оксана Самойлова помирились.
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Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров
Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
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Общество
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РБК вчера в 12:17
Общество
В Чувашии разрешили прогулки и занятия спортом на улице
В Чувашии началось постепенное смягчение карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 03:26
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В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
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Тренер Евгений Плющенко сообщил в интервью РИА Новости, что официально переход двукратной чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Александры Трусовой в его академию должен быть оформлен 15 мая.
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Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва
Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
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Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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