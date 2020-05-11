Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). В апреле нефтедобыча страны превышала 4 млн б/с.
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Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в июне

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