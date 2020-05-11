Энергетика
REGNUMКувейт объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи
Сокращение будет увеличено до 721 тысяч баррелей в сутки, и в итоге ежесуточный объём добычи в июне в Кувейте составит 2,09 млн баррелей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, о дополнительном сокращении нефтедобычи в июне сегодня, 11 мая, заявили в Саудовской Аравии и в ОАЭ.
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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
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