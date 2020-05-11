Энергетика
Российская газетаSaudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
Московский Комсомолец08:35
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