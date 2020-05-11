Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). В апреле нефтедобыча страны превышала 4 млн б/с.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи

Коммерсантъвчера в 17:41

Эхо ценовой войны: зачем Саудовская Аравия снижает добычу нефти сверх плана

News.ru10:27

Кто победит в нефтяной войне?

REGNUM03:46

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ решили дополнительно урезать нефтедобычу

Газета.Ru15:39

Кувейт сократит суточную добычу нефти в июне дополнительно на 80 тыс. баррелей

ТАССвчера в 12:29

Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+

Интерфаксвчера в 10:21

Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне

Ведомостивчера в 08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 18:03, Ашберн

Комментарии

Общество

В Липецкой области сняли режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 14:50
50
Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
2,5K
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
692
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
1
Происшествия

Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
1,2K
Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
4
Общество

Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
29
Гаджеты

Realme привезла мощные смартфоны среднего класса в Россию

Один из главных производителей-дискаунтеров, компания Realme (дочерний бренд корпорации BBK, владеющей производителями смартфонов Oppo, Vivo и OnePlus) представила на российском рынке три смартфона среднего класса.
Ferra 07:35
8
Футбол

Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду

Metaratings 13:59
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
2
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,6K
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1,6K
Киберспорт

The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One

Игромания.ру 12:46
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
6
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
318
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
700
Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском 12:53
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
84
Политика

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
19
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
157
Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Технологии

В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест

Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
22
Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Piter.tv 15:51
40
Кино

Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру вчера в 08:05
Транспорт

На въездах в Москву стали останавливать только авто без пропусков

Известия 04:42
304
Шоу-бизнес

Бойфренд Бузовой набил тату с ее именем за лайки

Примерно две недели назад Дава пообещал поклонникам, что если их совместное с Ольгой фото в Instagram наберет два миллиона лайков, то он решится на татуировку с именем любимой.
Wday.ru 02:25
7
Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
6
Здоровье

Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров

Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
22
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
265
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное