Цена сорта Arab Light для США повысилась на 0,3 доллара по сравнению с ценами июля, для Северо-Восточной Европы рост цены составил 0,4 доллара за баррель. Эксперты полагают, что увеличение цены для азиатских покупателей объясняется началом восстановления спроса на нефть в странах Азии.

Saudi Aramco и ОАЭ подняли цены на нефть, Европа не сможет отказаться от газа и АЭС: 5-12 июня

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