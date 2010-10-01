Энергетика
Центр энергетической экспертизыSaudi Aramco и ОАЭ подняли цены на нефть, Европа не сможет отказаться от газа и АЭС: 5-12 июня
Цена сорта Arab Light для США повысилась на 0,3 доллара по сравнению с ценами июля, для Северо-Восточной Европы рост цены составил 0,4 доллара за баррель. Эксперты полагают, что увеличение цены для азиатских покупателей объясняется началом восстановления спроса на нефть в странах Азии.
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