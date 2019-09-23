Энергетика
RT на русскомSaudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление
Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
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Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 20 сентября в 08:14
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Экономика
Cтарейшая в мире туристическая фирма прекратила работу
Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook прекратила свою деятельность, говорится в сообщении на ее сайте.
Ведомости 22:34
Армия и оружие
Злой украинский фашист рассказал о приказе «ни шагу вперёд» на Донбассе
Один из боевиков с позывным «Злой» рассказал, что уже 5 лет не поступают приказы «вперед».
Rusvesna.su 22:25
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Здоровье
Врачи объяснили россиянам, как правильно использовать жвачку
Врачи пояснили, что сохранить здоровье зубов можно с помощью использования жвачки в течение 15 минут после каждого приема пищи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:27
Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Общество
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона 10:38
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка
«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 18:11
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Кино
В Ялте открылся IV кинофестиваль «Евразийский мост»
IV фестиваль «Евразийский мост» накануне открыли министр культуры России Владимир Мединский и основатель этого кинофорума, режиссер Никита Михалков.
Вести.Севастополь вчера в 05:43
Авто
«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве
Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
Wroom.ru вчера в 16:01
Политика
Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским
Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.
Телеканал 360° 13:04
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01