Цены на нефть марки Brent упали ниже 36 долларов за баррель после очередного заявления государственной нефтяной компания Саудовской Аравии Saudi Aramco о намерениях увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть упали после заявления Saudi Aramco о наращивании добычи

Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Общество В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Происшествия В Подмосковье ограбили дом замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой В Подмосковных Котельниках трое вооруженных мужчин ворвались в дом к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой - злоумышленники избили ее мужа и украли около € 200 тыс. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто В России отзывают почти 6 тысяч автомобилей Skoda Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России будет отозвано 5 742 автомобилей Skoda Superb II, которые были реализованы в период с 2013 по 2015 годы.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.

Футбол Роджер Шмидт станет новым тренером ПСВ Амстердам, 11 марта 2020, 17:47 — REGNUM Официальный сайт голландского футбольного клуба ПСВ сообщил, что со следующего сезона главным тренером команды станет немец Роджер Шмидт.

Общество Меркель: до 70% населения Германии могут заразиться коронавирусом При отсутствии вакцины новым типом коронавируса COVID-19 могут заразиться до 60–70% жителей Германии, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель со ссылкой на исследование ученых.