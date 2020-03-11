Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на нефть упали после заявления Saudi Aramco о наращивании добычи

Цены на нефть марки Brent упали ниже 36 долларов за баррель после очередного заявления государственной нефтяной компания Саудовской Аравии Saudi Aramco о намерениях увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.
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