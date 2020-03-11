Энергетика
Российская газетаЦены на нефть упали после заявления Saudi Aramco о наращивании добычи
Цены на нефть марки Brent упали ниже 36 долларов за баррель после очередного заявления государственной нефтяной компания Саудовской Аравии Saudi Aramco о намерениях увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.
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F-16 разбился в столице Пакистана
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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