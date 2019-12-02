Экономика

РБКРБКSaudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

1% будет продан институциональным инвесторам. Общая стоимость акций, выставляемых на биржу, оценивается в $25,6 млрд. Таким образом, Saudi Aramco должна побить предыдущий рекорд, установленный на IPO Alibaba в 2014 году — тогда китайский ретейлер собрал $25 млрд.
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Через два дня для рынка нефти наступит час «X»

Московский Комсомолец02 декабря в 10:53

Объем заявок на акции Saudi Aramco составил $25,6 млрд

ТАСС14:22

Спрос на акции Saudi Aramco в рамках IPO составляет 44,3 млрд долларов

Plastinfo02 декабря в 01:31

Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

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Главная сделка года станет крупнейшей в истории

Lenta.ru12:46

В ходе первичного публичного размещения акций Saudi Aramco привлекла рекордные 25,5 миллиардов долларов

Эхо Москвы13:31

Saudi Aramco оценена в $1,7 трлн

Ведомости11:36
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