Экономика
РБКSaudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO
1% будет продан институциональным инвесторам. Общая стоимость акций, выставляемых на биржу, оценивается в $25,6 млрд. Таким образом, Saudi Aramco должна побить предыдущий рекорд, установленный на IPO Alibaba в 2014 году — тогда китайский ретейлер собрал $25 млрд.
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Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
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В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Наука
Обнаружены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах
Международная команда исследователей решила проверить, могли ли микроорганизмы на заре существования Земли питаться неорганическими соединениями в отсутствие органической пищи и могли ли они выжить на метеорите, прилетевшем на нашу планету извне.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Экономика
Цены на вторичное жилье в Петербурге достигли максимума
Цена за квадратный метр на рынке вторичного жилья в Северной столице достигла исторического максимума — 124,6 тысяч рублей.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Культура
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Космос
«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций
Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Авто
Новые штрафы введут для водителей с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года для российских водителей появятся новые штрафы.
Хоккей
Александр Овечкин использовал паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»
Во время игры Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо на скамейке запасных.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Происшествия
Трем фигурантам дела об акциях в Москве запросили до четырех лет
Прокурор запросил от 3 до 4 лет колонии общего режима для троих обвиняемых в применении насилия к бойцам Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, подсудимые отказались признавать себя виновными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубом
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.
Армия и оружие
Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР
В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Происшествия
Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь
Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении мужчины, жестоко убившего жену, тещу и ранившего двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Футбол
Марку Силве грозит увольнение из «Эвертона»
Вчера в 15-м туре чемпионата Англии Эвертон проиграл Ливерпулю на Энфилд Роуд со счетом 2:5. Британская пресса утверждает, что сегодня главный тренер Эвертона Марку Силва может быть уволен.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Футбол
ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии
Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.