Экономика

РБКРБКSaudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

Общая стоимость акций, выставляемых на биржу, оценивается в $25,6 млрд. Таким образом, Saudi Aramco должна побить предыдущий рекорд, установленный на IPO Alibaba в 2014 году — тогда китайский ретейлер собрал $25 млрд. Из этого следует, что общая стоимость нефтегиганта составит $1,7 трлн.
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с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает
 Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.
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