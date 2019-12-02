с чего всё началось

Общая стоимость акций, выставляемых на биржу, оценивается в $25,6 млрд. Таким образом, Saudi Aramco должна побить предыдущий рекорд, установленный на IPO Alibaba в 2014 году — тогда китайский ретейлер собрал $25 млрд. Из этого следует, что общая стоимость нефтегиганта составит $1,7 трлн.

Политика Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.

Происшествия Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Политика СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Гаджеты Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.

Гаджеты В Роскачестве назвали лучшие наушники На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.

Футбол В Госдуме поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы «Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сегодня на своём заседании единогласно поддержал принятие законопроекта, снимающего запрет на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей», - написал он в соцсетях.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Футбол ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.