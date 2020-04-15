Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что SA предложила своим контрагентам возможность на 90 дней отсрочить платежи за поставки нефти. По данным агентства, речь шла о нефтеперерабатывающих предприятиях Европы и Азии.

Saudi Aramco не намерена предоставлять отсрочки по оплате

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