Энергетика
Нефтегазовая вертикальSaudi Aramco не намерена предоставлять отсрочки по оплате
Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что SA предложила своим контрагентам возможность на 90 дней отсрочить платежи за поставки нефти. По данным агентства, речь шла о нефтеперерабатывающих предприятиях Европы и Азии.
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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам
Газета.Ru15 апреля в 13:07
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