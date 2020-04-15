Энергетика
Нефтегазовая вертикальSaudi Aramco не намерена предоставлять отсрочки по оплате
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в среду опровергла сообщение о том, что она предоставит отсрочку платежей для своих клиентов.
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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам
Газета.Ru15 апреля в 13:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:14, Ашберн
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