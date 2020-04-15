Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в среду опровергла сообщение о том, что она предоставит отсрочку платежей для своих клиентов.

Saudi Aramco не намерена предоставлять отсрочки по оплате

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