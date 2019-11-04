с чего всё началось

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала сроки подписки на первичное размещение акций для инвесторов. Для институциональных инвесторов подписка на IPO будет проходить 17 ноября – 4 декабря. Для индивидуальных инвесторов назначен срок 17–28 ноября.

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.

Происшествия Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.

Происшествия Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.

Общество В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок» Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.

Хоккей Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии "Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.

Экономика В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Происшествия Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.

Авто Почему вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор Специалисты по сервису аккумуляторов ТАВ отмечают, что аэрозоль лучше всего проникает в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляет ржавчину, эффективно вытесняет воду.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов» Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).

Здоровье Эксперты выяснили, какую колбасу можно давать детям Эксперты изучили данный вопрос и рассказали, какую колбасу можно давать малышам.

Шоу-бизнес 70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены 70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены Молодую супругу Бориса Грачевского подозревают в беременности.

Политика Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.

Политика Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Шоу-бизнес Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж 19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

Игры Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.

Общество Путин поздравил Пахмутову и отвернулся от Малахова: кадры из Большого Президент России Владимир Путин на сцене сообщил, что подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России-орденом Андрея Первозванного.

Политика Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).