с чего всё началось

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO). Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).

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