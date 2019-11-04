Экономика
КоммерсантъSaudi Aramco объявила даты подписки на IPO
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO). Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).
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с чего всё началось
Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).Коммерсантъ09 ноября в 19:33
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Bloomberg: Саудовская Аравия просит своих богачей раскошелиться на IPO Saudi Aramco
Profinance.ru08 ноября в 04:27
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