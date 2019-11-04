Экономика
Взгляд.руSaudi Aramco объявила даты подписки на IPO
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала сроки подписки на первичное размещение акций для инвесторов. Для институциональных инвесторов подписка на IPO будет проходить 17 ноября – 4 декабря. Для индивидуальных инвесторов назначен срок 17–28 ноября.
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с чего всё началось
Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).Коммерсантъ09 ноября в 19:33
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Bloomberg: Саудовская Аравия просит своих богачей раскошелиться на IPO Saudi Aramco
Profinance.ru08 ноября в 04:27
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