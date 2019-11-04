с чего всё началось

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала сроки подписки на первичное размещение акций для инвесторов. Для институциональных инвесторов подписка на IPO будет проходить 17 ноября – 4 декабря. Для индивидуальных инвесторов назначен срок 17–28 ноября.

Политика Путин призвал не повторять экономических ошибок СССР Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в ходе госзакупок отечественного оборудования следует подходить к работе ответственно: техника для нацпроектов должна быть в полностью исправном состоянии.

Общество Путин поддержал распространение налога для самозанятых Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Политика Песков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны.

Космос Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.

Политика В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.

Технологии WhatsApp начал массово блокировать пользователей Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.

Политика Германия выразила надежду на мирное разрешение кризиса в Боливии Правительство Германии приветствует отставку президента Эво Моралеса в качестве шага к проведению новых выборов, рассчитывает, что политический кризис разрешится мирно, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Общество Карабановцы митингуют против строительства нового мусорного полигона Уже 14 ноября местные депутаты планируют принять новый проект градостроительного зонирования, после чего в городе появятся новые промышленные зоны первого класса опасности - проще говоря, самые вредные и опасные производства.

Происшествия В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.