Экономика
Газета.RuSaudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект эмиссии компании.
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с чего всё началось
Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).Коммерсантъвчера в 19:33
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Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
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Доцент СПбГУ Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной
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Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
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НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
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Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
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В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
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Футболист сбил с ног тренера команды соперника
Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».
Lenta.ru 15:38
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В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика
Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании
В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:14
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На Украине убили адвоката по делу Вороненкова
На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
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Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК 16:00
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор "Доктор Сон" провалился в первый день американского проката. По некоторым данным, фильм собрал в прокате чуть более 12 млн долларов.
Piter.tv 04:40
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
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Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
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Мойка78 вчера в 13:31
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
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В Армении есть нефть и газ: почему бизнесмен жалуется и на прежние власти, и на Пашиняна
Основатель компании "Интеграл Петролеум" жалуется на то, что ни прежние, ни нынешние власти страны не уделяют внимания его проекту.
Sputnik Армения 14:03
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На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
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Евро-футбол.ру 15:00
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
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Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
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Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
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За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года пришлось понести 30,1% российских граждан.
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