Экономика
Газета.RuSaudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект эмиссии компании.
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с чего всё началось
Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).Коммерсантъ09 ноября в 19:33
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Здоровье
Во Владимирской области врачи-новобранцы получат два миллиона рублей
При трудоустройстве в государственные медицинские организации городов с населением свыше 50 тысяч человек врачи получат единовременную компенсацию в размере двух миллионов рублей.
Губерния-33 02:55
Политика
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Происшествия
Расчленившему студентку доценту хотят снизить срок
Русская Планета 03:41
Музыка
Шнуров допустил смену солиста группы «Ленинград»
Московский Комсомолец 00:39
Происшествия
В Перми суд отправил в психбольницу мать, заморившую ребенка голодом
Жительницу Краснокамска, заморившую свою дочь голодом до смерти, признали невменяемой и отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Российская газета 02:07
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Армия и оружие
«Калашников» разрабатывает автомат для самообороны
Помимо прочего в концерне заявили, что появился заказ на новейшие автоматы "Калашникова" АК-12 в калибрах НАТО: 5,56х45 и 7,62х51.
Вести.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева ответила на откровение Малахова о ней
Известная модель и посол FIFA-2018 Виктория Лопырева ответила разоблачившему ее известному ведущему Андрею Малахову.
Donday.ru 09 ноября в 17:58
Политика
Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван
Программа визита главы МИД РФ в Ереван начинается с его участия вместе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика
Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных
Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.
ТАСС 04:13
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis продемонстрировал салон без камуфляжа
GV70 больше соответствует BMW X4, чем традиционному кроссоверу.
SpeedMe вчера в 23:40
ЖКХ
В Бийске ввели режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора
На территории Бийска Алтайского края введен режим ЧС из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Известия 04:37
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Вторая вице-спикер сената Боливии приняла президентские полномочия
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о своей отставке, после чего согласно Конституции, вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес взяла на себя президентские полномочия.
NewInform вчера в 22:32
Происшествия
Бывший полицейский в Алексине застрелил мужчину из карабина
Как сообщает источник, днем 10 ноября в Алексине полицейский-стажер в ходе конфликта отрыл огонь из карабина «Сайга».
Молодой коммунар 03:46
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт 09 ноября в 00:00
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa 09 ноября в 14:32
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Шоу-бизнес
Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Телепрограмма вчера в 22:04
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Фигурное катание
Урманов оценил выступления Щербаковой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов оценил выступления россиянок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
RT на русском 09 ноября в 07:04
Шоу-бизнес
Актриса фильма «Светская жизнь» умерла в возрасте 13 лет
Американская актриса Лорел Григгс умерла в возрасте 13 лет. Об этом рассказал дедушка погибшей Дэвид Ривлин на своей странице в Facebook.
РЕН ТВ 04:33
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM 09 ноября в 13:20
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
Политика
Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов
Президент напомнил, что этот закон "установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования", передает ТАСС.
Москва 24 03:53
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 вчера в 09:54