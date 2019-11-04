с чего всё началось

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект эмиссии компании.

Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Общество После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изнеможденных солдат.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400 Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Здоровье Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета В рамках акции Роспотребнадзора «Диабет: знаю, контролирую, живу» россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Общество Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Здоровье Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

Экономика Медведев одобрил систему рибейтов в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.

Происшествия СМИ: в Москве избили полицейского, заподозренного в пытках геев в Чечне Имя Аюба Катаева упоминалось в связи с публикациями о преследованиях геев в Чечне, о пытках в секретных тюрьмах.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.

Экономика Исследование: малый и средний бизнес в России движется к стагнации Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации, выяснили эксперты Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, которые регулярно подсчитывают индекс деловой активности RSBI.

Космос Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.

Происшествия Подозреваемый в убийстве россиянин найден мертвым в Австралии Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве своего начальника, застройщика Альберта Метледжа, найден мертвым в Сиднее.

Политика Лавров прибыл в Армению с официальным визитом Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Армению с официальным визитом, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Фигурное катание Туктамышева презентовала новый показательный номер под песню Леди Гаги Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.

Общество Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.

Наука Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.

Происшествия В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.