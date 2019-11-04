Экономика
Газета.RuSaudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект эмиссии компании.
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с чего всё началось
Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).Коммерсантъвчера в 19:33
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Bloomberg: Саудовская Аравия просит своих богачей раскошелиться на IPO Saudi Aramco
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:06, Вашингтон
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