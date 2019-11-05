Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект эмиссии компании.

Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

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