Экономика
Газета.RuSaudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект эмиссии компании.
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Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии
Футболисты мюнхенской "Баварии" на своем поле разгромили дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура чемпионата Германии.
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Общество
Назван регион РФ, в котором мужчин больше, чем женщин
В Росстате назвали российский регион, в котором живет больше мужчин, чем женщин, пишет «Российская газета».
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Происшествия
В аэропорту в Шарм-эш-Шейхе у украинского самолета загорелось шасси
Шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось после приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха, никто из пассажиров не пострадал, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Происшествия
Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Политика
В Киеве у консульства Польши началась акция националистов
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости».
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Экономика
Folha (Бразилия): в банк БРИКС могут войти Чили и Колумбия (Folha)
Как стало известно «Фолья», Чили и Колумбия должны стать первыми странами Латинской Америки, которых пригласят присоединиться к банку группы БРИКС — Новому банку развития (НБР).
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Здоровье
Sohu (Китай): в России могут полностью запретить курение (Sohu)
Планируется еще больше расширить перечень мест, запрещенных для курения, и увеличить штрафы.
Наука
Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными
Люди избегали мест, где по слухам побывал дьявол, то есть прокатилась эпидемия и тем самым не подвергали свою жизнь опасности.
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Армия и оружие
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.