Экономика
РИА НовостиSaudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.
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с чего всё началось
Для институциональных инвесторов процесс продлится с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных инвесторов — с 17 ноября до 28 ноября, говорится в проспекте (.pdf).Коммерсантъ09 ноября в 19:33
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Bloomberg: Саудовская Аравия просит своих богачей раскошелиться на IPO Saudi Aramco
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