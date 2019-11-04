с чего всё началось

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.

Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов

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