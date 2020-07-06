Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаSaudi Aramco поднимает цены на нефть

Саудовская государственная компания Saudi Aramco объявила о предстоящем в следующем месяце повышении цен на нефть. Как передает Bloomberg, стоимость "черного золота" возрастет для всех регионов кроме Средиземноморья. Для этих стран цена снизится на 1 доллар.
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Саудовская Аравия поднимет цены на нефть

РЕН ТВ07:33

Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть

Lenta.ru07:19

Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии

ПРАЙМ02:26

Saudi Aramco поднимет цены на все марки нефти для Азии в августе

Интерфакс03:58

Саудовская Аравия поднимет цены на нефть

Газета.Ru03:02

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для азиатских стран

ТАСС02:33

Saudi Aramco поднимает цены на нефть

Российская газета04:47
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
РИА Новости 04:47
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Происшествия

В Москве бывший украинский футболист арестован за шпионаж

Москва, 6 июля 2020, 14:44 — REGNUM Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве, его обвиняют в шпионаже в пользу Киева.
REGNUM 07:44
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова примирилась с сестрой и показала совместное фото

Стоит напомнить, что около года тому назад Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой сразу же после возвращения из Франции.
Актуальные Новости 03:34
Транспорт

ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
РБК 07:20
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Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

RT на русском 07:31
Общество

Коронавирус выявлен у 376 саратовских детей

Матвеева уточнила, что заболеваемость составляет 296 на 100 тысяч человек - это в 1,6 раза меньше, чем средний показатель в России.
Взгляд-инфо 05:38
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Здоровье

Первое детское паллиативное отделение открыли в Дагестане

Сегодня премьер-министр РД Артём Здунов принял участие в открытии детского паллиативного отделения в Детской ГКБ в Махачкале.
Нур 06:10
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 05:41
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Происшествия

Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

РБК 05:12
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Безработная певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

Сама Семенова отказалась раскрывать журналистам причину, которая сподвигла взрослого мужчину жить вместе с мамой в однокомнатной квартире.
iReactor 05:16
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Политика

Путин назначил начальника МЧС России по Курганской области

Область 45 06:55
Футбол

Дом Франка Рибери во Флоренции был ограблен прошлой ночью

По сведениям издания La Repubblica, прошлой ночью дом полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери во Флоренции был ограблен.
Bobsoccer 05:18
Политика

Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект внесения поправок в Конституцию республики, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:38
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
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Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз в истории стал чемпионом России.
Газета.Ru 03:05
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Армия и оружие

В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км

Online47.ru 04 июля в 21:58
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Космос

Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса

Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ вчера в 21:03
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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