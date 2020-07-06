Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в августе повысит цены на все марки нефти для покупателей из Азии. Сорт Arab Light подорожает на $1 за баррель и будет стоить на $1,2 больше корзины нефти Омана и Дубая. Остальные сорта для азиатских покупателей также подорожают на $1.

Saudi Aramco поднимет цены на все марки нефти для Азии в августе

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