с чего всё началось

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.

Общество Путин разрешил бизнесу расторгать договоры аренды без штрафов Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов. 1

Происшествия В Пермском крае пропала двухлетняя девочка Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении. 13

Экономика ВТБ в мае нарастил кредитование населения на 14% Банк ВТБ увеличил кредитование граждан в мае 2020 года на 14% по сравнению с предыдущим месяцем.

Футбол Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак» Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 249

Политика Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. 11

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 646

Происшествия Губернатор Александр Усс рассказал, что сейчас происходит в Норильске Почему в течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а явной дезинформацией, которую нельзя объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или его масштабы.

Общество Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17 Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу. 569

Происшествия В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала. 30

Общество Президент поручил увеличить пособие по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса. 1,6K

Шоу-бизнес Александра Стриженова решилась на пластику и вышла замуж Внучка советского актёра рассказала о переменах в жизни. Александра, внучка Олега Стриженова, сыграла свадьбу.

Технологии Spotify снова попытается запуститься в России Стриминговый музыкальный сервис Spotify снова ведет переговоры о запуске в России.

Здоровье Больные артритами и волчанкой пожаловались на нехватку лекарств Более 150 тыс. человек во всех регионах России остались без жизненно необходимого лекарства — гидроксихлорохина (торговые названия плаквенил, иммард), сообщили «Известиям» в Российской ревматологической ассоциации «Надежда».