Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg
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Коммерсантъ07 июня в 14:39

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, что значит рост цен на нефть Aramco

News.ruвчера в 10:30

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

ТАСС07 июня в 11:38

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъ07 июня в 14:39

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

Говорит Москва07 июня в 13:33

Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостей07 июня в 13:01

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ru07 июня в 12:28

Эксперт объяснил скачок цен на нефть

ИА Красная Весна07 июня в 23:01
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Происшествия

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

RT на русском 02:53
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Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings вчера в 05:40
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Общество

Путин разрешил бизнесу расторгать договоры аренды без штрафов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов.
Коммерсантъ вчера в 08:27
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Происшествия

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении.
ТАСС вчера в 18:41
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «АиФ» рассказали, как определить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 01:42
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
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Экономика

ВТБ в мае нарастил кредитование населения на 14%

Банк ВТБ увеличил кредитование граждан в мае 2020 года на 14% по сравнению с предыдущим месяцем.
ТАСС 02:35
Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 07 июня в 13:49
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Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы вчера в 11:31
12
Политика

Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
11
Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

REGNUM вчера в 15:19
28
Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru вчера в 15:41
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Происшествия

Губернатор Александр Усс рассказал, что сейчас происходит в Норильске

Почему в течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а явной дезинформацией, которую нельзя объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или его масштабы.
ТВ-Енисей вчера в 08:55
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
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Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
35
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
17
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,1K
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
30
Общество

Президент поручил увеличить пособие по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.
Новые Известия 00:47
1,6K
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова решилась на пластику и вышла замуж

Внучка советского актёра рассказала о переменах в жизни. Александра, внучка Олега Стриженова, сыграла свадьбу.
7Дней.ру 02:00
Технологии

Spotify снова попытается запуститься в России

Стриминговый музыкальный сервис Spotify снова ведет переговоры о запуске в России.
Sostav.ru 02:45
Здоровье

Больные артритами и волчанкой пожаловались на нехватку лекарств

Более 150 тыс. человек во всех регионах России остались без жизненно необходимого лекарства — гидроксихлорохина (торговые названия плаквенил, иммард), сообщили «Известиям» в Российской ревматологической ассоциации «Надежда».
Известия вчера в 18:52
Политика

В Чехии назвали «важнейшую трудность» страны

8 июня СМИ сообщили, что российские дипломаты вылетели в Москву.
ИА Красная Весна 00:51
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
14
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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