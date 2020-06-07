Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСаудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть

В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg
.
Коммерсантъвчера в 14:39

Подробнее о событии

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъвчера в 14:39

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

Говорит Москвавчера в 13:33

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

ТАССвчера в 11:38

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ruвчера в 12:28

СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле

Rambler News Serviceвчера в 12:17

Bloomberg: Saudi Aramco повысила экспортные цены на июльские поставки нефти

News.ruвчера в 11:53

Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостейвчера в 13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Армия и оружие

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Террористическая организация ИГ (запрещена в России) принуждала мирных сирийских граждан сотрудничать с боевиками под страхом смерти.
Известия вчера в 23:17
3
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,6K
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
182
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
838
Авто

Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг

Дизайнеры тюнинг-ателье Versus представили свой пакет доработок для кроссовера, который придает внешнему облику модели большей выразительности и агрессивности.
Новые автомобили 01:49
1
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
417
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
1
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
1,1K
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
424
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
30
Армия и оружие

«Без боя не уйду». Как летчик-ас Кожедуб сбивал вражеские самолеты

ТАСС 01:15
Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
112
Происшествия

Забайкалец убил одного и ранил пятерых подростков на улице посёлка

Житель Забайкальского края подозревается в убийстве одного подростка и ранении ещё пятерых молодых людей на одной из улиц посёлка Первомайский Шилкинского района.
Zabnews.ru 00:21
Кино

Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»

Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
REGNUM 06 июня в 15:24
20
Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 06 июня в 12:38
151
Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
15
Здоровье

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт 06 июня в 03:57
75
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цены на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
2
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
108
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
344
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
1,2K
Авто

С 1 июня можно сэкономить на покупке нового автомобиля

Первые покупатели получат автомобили уже 7 июня.С 1 июня программы стали доступны семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, медицинским работникам и россиянам, сдавшим прежнее авто в трейд-ин.
Pressa40 05 июня в 06:00
4
Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
41
Футбол

Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:40
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
376
Общество

В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
196
Здоровье

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
8
Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk 06 июня в 15:23
Футбол

Вагнер Лав сообщил, что определится с новым клубом в понедельник

Российская газета вчера в 16:22
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное