Энергетика
БИЗНЕС OnlineСаудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
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Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъвчера в 14:39
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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
Национальная служба новостейвчера в 13:01
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ФедералПресс вчера в 23:28
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Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
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Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
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Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
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Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
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«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix
Srnsk 06 июня в 15:23
Футбол
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