с чего всё началось

В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.

Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть

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