Саудовская Аравия повысила цены на экспорт сырой нефти, это самое значительное повышение по крайней мере за два десятилетия. Так Эр-Рияд усилил свою стратегию по поддержке роста цен на нефть через день после того, как производители ОПЕК+ продлили сокращение добычи.

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

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Происшествия Забайкалец сознался в убийстве своей дочери «В ходе конфликта с дочерью злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 15-летнюю девушку кулаком и ногами, а затем ударил ножом в шею», — сказано в официальном сообщении. 2

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Армия и оружие Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками Другого варианта у жителей не было. Сауд отметил, что попал в ИГ в 2015 году, вместе с ним были завербованы многие мирные жители.

Происшествия Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.

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Политика Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса Донбасс никогда не вернется на Украину, пока ею правят нынешние власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «112».

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Происшествия Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. 52

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