Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Саудовская Аравия повысила цены на экспорт сырой нефти, это самое значительное повышение по крайней мере за два десятилетия. Так Эр-Рияд усилил свою стратегию по поддержке роста цен на нефть через день после того, как производители ОПЕК+ продлили сокращение добычи.
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Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъвчера в 14:39

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ruвчера в 12:28

Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостейвчера в 13:01

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

Говорит Москвавчера в 13:33

СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле

Rambler News Serviceвчера в 12:17

Bloomberg: Saudi Aramco повысила экспортные цены на июльские поставки нефти

News.ruвчера в 11:53

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

ТАССвчера в 11:38
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Экономика

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
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Энергетика

Нефть Brent стала стоить больше $42 впервые с 6 марта

Лондон, 5 июня 2020, 15:53 — REGNUM Августовский фьючерс на нефть марки Brent торговался на отметке выше $42 за баррель на лондонской бирже ICE.
REGNUM 05 июня в 08:53
2
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова примерила образ блондинки

Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru вчера в 03:30
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Общество

На Камчатке обнаружили крупный очаг коронавируса в Доме ребенка

Власти Камчатки подтвердили возникновение очага заражения коронавирусом в Доме ребенка в Петропавловске-Камчатском, заразились 24 сотрудника.
Газета.Ru вчера в 23:18
2
Экономика

Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru 06 июня в 17:00
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Происшествия

Забайкалец сознался в убийстве своей дочери

«В ходе конфликта с дочерью злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 15-летнюю девушку кулаком и ногами, а затем ударил ножом в шею», — сказано в официальном сообщении.
REGNUM вчера в 23:38
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Общество

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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Общество

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном суде

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд руб. Об этом сообщает палата на своем сайте по итогам проверки.
Ведомости вчера в 18:30
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Единоборства

Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру

Inc-news.ru вчера в 12:12
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Армия и оружие

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Другого варианта у жителей не было. Сауд отметил, что попал в ИГ в 2015 году, вместе с ним были завербованы многие мирные жители.
Известия вчера в 23:17
Происшествия

Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям

За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

Донбасс никогда не вернется на Украину, пока ею правят нынешние власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «112».
Известия вчера в 21:51
Здоровье

В Подмосковье обновлена карта распространения коронавируса

754 новых случая заболевания коронавирусной инфекции выявлено в Подмосковье за последние сутки.
Чехов Вид вчера в 06:26
1,4K
Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 06 июня в 07:23
119
Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости вчера в 19:31
423
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,4K
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
1,9K
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

РИА Новости вчера в 08:36
55
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Общество

В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
196
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
82
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 22:41
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Футбол

РФС попросил у правительства льготы для футбольных клубов России

«РФС обратился в правительство РФ с рядом предложений, а их порядка 14, по предоставлению различных льгот футбольным клубам как в краткосрочном периоде, чтобы помочь им преодолеть последствия пандемии, так и в долгосрочном», — сказал Митрофанов.
ИА Красная Весна вчера в 15:43
Игры

На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом

CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru вчера в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
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