Энергетика

Газета.RuГазета.RuSaudi Aramco подняла цены на нефть

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg
.
Коммерсантъ07 июня в 14:39

Подробнее о событии

ОАЭ вслед за Саудовской Аравией подняли цены на нефть

ТАССвчера в 12:36

ОАЭ подняли цены на нефть

News.ruвчера в 13:12

Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостей07 июня в 13:01

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъ07 июня в 14:39

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

Говорит Москва07 июня в 13:33

Эксперт объяснил скачок цен на нефть

ИА Красная Весна07 июня в 23:01

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ru07 июня в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

Коммерсантъ вчера в 09:06
5K
Политика

В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
4
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
20
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,2K
Политика

Трамп намерен возобновить свои предвыборные митинги в США

Президент США Дональд Трамп собирается в скором времени возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию COVID-19, сообщила газета Politico.
Народные новости 06:11
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
60
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель

Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, скончался в больнице.
Газета.Ru 01:15
2,1K
Политика

Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru вчера в 10:01
2,5K
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
1,5K
Футбол

Исполком РФС утвердил календарь РПЛ и Кубка России

Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором был утвержден регламент и календарь чемпионата России и Кубка страны, сообщается в Twitter союза.
Спорт-Экспресс 06:25
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
20
Происшествия

Полиция оцепила дом Михаила Ефремова

Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке.
Вести.Ru 07:09
Наука

Определена точная дата постройки тувинской крепости Пор-Бажын

Ученые вычислили точный возраст крепости Пор-Бажын, построенной посреди озера Тере-Холь на юге Тувы.
Дилетант 05:40
1
Гаджеты

Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3

Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 07 июня в 05:11
28
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
336
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
202
Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com вчера в 01:25
63
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
12
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
1
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
172
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,6K
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
72
Политика

Создана петиция против обнуления сроков Путина

На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
22
Гаджеты

Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020

Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.
News.ru 06:50
Общество

Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса

Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
Футбол

Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России

Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
null вчера в 07:12
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное