с чего всё началось

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.

Политика В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства. 4

Политика Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову. 20

Политика Трамп намерен возобновить свои предвыборные митинги в США Президент США Дональд Трамп собирается в скором времени возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию COVID-19, сообщила газета Politico.

Политика Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия. 60

Происшествия Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, скончался в больнице. 2,1K

Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 1,5K

Футбол Исполком РФС утвердил календарь РПЛ и Кубка России Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором был утвержден регламент и календарь чемпионата России и Кубка страны, сообщается в Twitter союза.

Происшествия Полиция оцепила дом Михаила Ефремова Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке.

Общество В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки. 202

Происшествия Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM. 12

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,3K

Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 1

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,6K

Шоу-бизнес Армена Джигарханяна госпитализировали Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное. 72

Политика Создана петиция против обнуления сроков Путина На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет». 26

Шоу-бизнес Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт. 22

Гаджеты Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020 Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.