Энергетика
Газета.RuSaudi Aramco подняла цены на нефть
Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.
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Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъвчера в 14:39
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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
Национальная служба новостейвчера в 13:01
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
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В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
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Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
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РБК вчера в 23:27
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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
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Общество
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Газета.Ru 01:19
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Армия и оружие
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Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН вчера в 09:49
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Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
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Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Футбол
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Бывший полузащитник казанского "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в клуб из столицы Татарстана.
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 3151
Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 62 - до 3151, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 02:43
Общество
Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета
Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:50
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Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Экономика
В Китае зафиксирован рекордный профицит торгового баланса — Bloomberg
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ИА Красная Весна вчера в 03:17
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
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Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
Армия и оружие
Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара
Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
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Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Воронежской области
За последние сутки на территории Воронежской области еще у 228 человек зафиксировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15