с чего всё началось

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. 56

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 3,9K

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. 9

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Общество В России может появиться минимальная почасовая оплата труда Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. 1,3K

Общество Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС. 303

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,2K

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Происшествия Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. 67

Общество Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 3151 Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 62 - до 3151, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 753

Экономика В Китае зафиксирован рекордный профицит торгового баланса — Bloomberg Профицит торгового баланса Китая в мае вырос до рекордного уровня, поскольку импорт падал из-за цен на сырье, а экспорт снизился меньше ожиданий, заявили специалисты по экономике Китая 7 июня, пишет издание Bloomberg.

Происшествия В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин. 12

Армия и оружие Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.

Экономика Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).