Энергетика

Газета.RuГазета.RuSaudi Aramco подняла цены на нефть

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.
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Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg
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