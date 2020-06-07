Энергетика
Газета.RuSaudi Aramco подняла цены на нефть
Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъ07 июня в 14:39
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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
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