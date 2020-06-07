с чего всё началось

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.

Авто Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander. 14

Здоровье Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik. 19

Шоу-бизнес Армена Джигарханяна госпитализировали Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное. 70

Политика Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума». 19

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля. 8

Общество ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе. 1K

Политика Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 4

Происшествия В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит. 19

Общество В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.

Происшествия Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. 1

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции. 1

Общество В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов. 185

Экономика Российские банки начали снижать ставки по ипотеке "Промсвязьбанк" снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта ставки на 0,5-1,3 п. п. по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, апартаментов, а также новых и готовых домов. 2