Политика
РБКSaudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
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Атака дронов в Саудовской Аравии: опубликованы кадры последствий бомбардировки
Российский Диалогвчера в 16:07
Итоги недели 16-20 сентября 2019 года: Атака дронов на Saudi Aramco, Нефтегазовый форум в Тюмени и конгресс МАГАТЭ
Энергетика и промышленность Россиивчера в 11:14
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ 17 сентября в 20:56
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль вчера в 08:29
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед
«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет.
РБК вчера в 23:39
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о двух раненых в Донбассе боевиках ВСУ
15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия вчера в 07:32
Музыка
На Сахалине стартует фестиваль «Спасская башня»
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
РИА Новости вчера в 05:38
Политика
Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском вчера в 16:14
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 18 сентября в 01:49
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy 2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья в тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International»
Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.
ТВ Центр 19 сентября в 07:46
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 14:16
Политика
Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.
Вести.Ru вчера в 12:15
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru вчера в 12:02
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели
Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ вчера в 20:32
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
РБК 19 сентября в 02:01
Игры
PC Gamer раньше времени «слил» информацию о Total War Saga: Troy
Gmbox.ru 18 сентября в 08:26