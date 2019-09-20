Политика

РБКРБКSaudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты

Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
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