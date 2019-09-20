Экономика
РБКSaudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
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Итоги недели 16-20 сентября 2019 года: Атака дронов на Saudi Aramco, Нефтегазовый форум в Тюмени и конгресс МАГАТЭ
Энергетика и промышленность России11:14
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Михалков: России ничего не светит на «Оскаре»
Глава российского Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков заявил, что отечественному фильму впредь едва ли удастся получить награду Американской киноакадемии, какую бы картину ни выдвинули.
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В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
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Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
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