Энергетика
Газета.RuReuters: Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов
Подвергшаяся нападению дронов нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала отгрузку нефти после атак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Источники рассказали, что компания уведомила некоторых своих клиентов, что отгрузка нефтепродуктов возобновилась и идет нормально.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
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Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
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Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
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Чемпионат Англии 5-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".
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REGNUM 23:00
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Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
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РИА Новости вчера в 21:36
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
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Космос
NASA опубликовала фото схождения ледяной лавины на Марсе
Камера HiRISE на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировала лавину вблизи Северного полюса Красной планеты.
ГЛАС.RU вчера в 12:35
Культура
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RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Авто
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Сегодня изучим, какие автомобили стоят в гаражах депутатов городской думы Екатеринбурга. Всего у 36 народных избранников есть 51 автомобиль.
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Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
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Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами
Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами, причем на старте продаж она предлагает несколько моделей, в числе которых и самые доступные по цене от 12 500 рублей в эквиваленте.
Газета DAILY 16:35
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Пьяный житель Твери выкинул плачущего младенца с четвёртого этажа
В Твери пьяный мужчина выбросил внука своей сожительницы с балкона четвёртого этажа. Его раздражало, что мальчик плакал.
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Политика
МС-21 совершил первый международный полет
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Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
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Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
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В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
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В Уфе выставлены на торги арестованные автомобили
Автоновости дня 03:05
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Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
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