Энергетика
Вести.ФинансSaudi Aramco потребуются месяцы на восстановление добычи нефти
Саудовская Аравия может полностью восстановить добычу нефти только в течение нескольких месяцев, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к нефтяной компании Saudi Aramco.
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Восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии может занять несколько месяцев
Rambler News Service07:43
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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Иран заявил, что базы США находятся в зоне досягаемости ракет
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В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
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В России стартовали войсковые учения «Центр-2019»
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Ведомости 10:16
Происшествия
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Гаджеты
Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры
Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.
The GEEK 03:43
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СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
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Газета.Ru вчера в 11:55
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
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