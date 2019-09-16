Энергетика

Вести.ФинансВести.ФинансSaudi Aramco потребуются месяцы на восстановление добычи нефти

Саудовская Аравия может полностью восстановить добычу нефти только в течение нескольких месяцев, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к нефтяной компании Saudi Aramco.
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